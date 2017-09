Senador pré-candidato a presidente nas eleições de 2018 deve participar de evento com partidários no dia 5 de outubro.

Pré-candidato à Presidência nas eleições de 2018, o senador Álvaro Dias (Podemos) vem a Cuiabá no dia 5 outubro para articular filiações de políticos de Mato Grosso para concorrer a cargos majoritários de seu partido.

A informação foi confirmada nesta terça (26) pelo senador José Medeiros, recém-filiado ao Podemos. “O Álvaro Dias é o nosso candidato à presidência e estamos buscando alguns nomes para disputar nos cargos majoritários. Tem o meu nome para a disputa ao Senado, e também é sonho de consumo do Álvaro o Antero Paes de Barros, para o governo de Mato Grosso, e do ex-prefeito Mauro Mendes”, disse Medeiros em entrevista à rádio Capital FM.

Segundo o senador, a programação da visita do ex-tucano Álvaro Dias ainda não está fechada. Mas, afirmou que o objetivo principal da vinda será iniciar articulação com políticos estaduais. Ele afirmou ainda que dissidentes do PSB, partido com crise interna, também devem ser chamados para reunião com lideranças do Podemos.

‘Fim do Fla x Flu’

Em entrevista a uma rádio de São Paulo nesta segunda (25), o senador Álvaro Dias diz ser a favor do fim à polarização entre PT e PSDB, partidos que se alternaram no comando do país desde meados dos anos 1990.

Ele comparou a disputa entre os partidos com a rivalidade com o clima de “Fla x Flu”, no futebol carioca.

“Acho que acabou esse ‘Fla x Flu’. A população não aguenta mais esse enfrentamento da extrema esquerda com a extrema direita. Há um caminho enorme na faixa central do aspecto político que é onde pretendemos caminhar. Buscando valores essenciais da esquerda e da direita. No plano social, o discurso mais da esquerda e no plano gerencial com o discurso do enxugamento e eficiência do estado, para caminharmos adiante na busca por soluções dos problemas mais aflitivos da população”, disse.