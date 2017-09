Progressistas não teriam mais interesse em manter senador licenciado em cargo após citações dele em supostos esquemas de propinas em Mato Grosso.

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), estaria de saída do cargo por causa da implicação de seu nome em esquemas de propinas delatados pelo ex-governador e seu sucessor Silval Barbosa (PMDB) no período de 2002 e 2014.

A informação é do blog Radar, do jornalista Maurício Lima. Segundo ele, a estratégia do Partido Progressista seria a troca de Maggi por Antônio Imbassahy (PSDB) que teria anunciada como troca comum de representantes partidários em cargos da União para não causar polêmica.

“A saída ‘honrosa’ que o PP prepara para o ministro envolve uma dança das cadeiras. O partido já propôs ao PMDB trocar Antônio Imbassahy (PSDB-SP) por Helder Barbalho (PMDB-PA) na Secretaria de Governo. Com isso, o caminho estaria livre para eles voltarem ao Ministério da Integração. Acontece que o PP não faz mais questão de Maggi e estaria disposto a abrir mão do Ministério da Agricultura e rifá-lo para retornarem à pasta que faz seus corações baterem mais rápido”, diz o jornalista.

Maggi é citado em delação premiada de Silval Barbosa em ao menos três casos. Além do escândalo maior de pagamento de propinas a deputados estaduais, cuja negociação teria sido iniciada no governo Maggi, o ministro teria negociado a compra de cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ainda liberado o pagamento de propina via precatórios a empresários em Mato Grosso.