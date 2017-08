Coincidindo com a abertura do posto em Guarantã do Norte, a cidade recebe nos dias 03 e 04/08, edição do Fomenta Mato Grosso – Compras Públicas.

Com a nova unidade, a instituição expande ainda mais sua área de atuação e passa ter nove agências, além da sede na Capital e cinco postos

Cuiabá/MT – Promover integração regional e ocupar municípios de fronteira com outros estados e países, implementando um trabalho de desenvolvimento dessas cidades e regiões. Este é o posicionamento do Sebrae Mato Grosso ao abrir novos postos de atendimento. Na sexta-feira, 04/08, será inaugurado o posto do Sebrae em Guarantã do Norte, município localizado no extremo norte do Estado, a 709 km de Cuiabá, na divisa com o Pará, na BR-163, uma posição importante dentro dessa estratégia.

A diretora técnica do Sebrae MT, Eliane Chaves, destaca o trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo em todas as regiões do Estado. “Estamos implementando um trabalho transversal com outros estados para viabilizar uma maior integração regional que beneficie todos, especialmente os pequenos negócios”.

A abertura do novo posto é fruto de uma reivindicação do prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, que no final de 2016 visitou o diretor superintendente do Sebrae MT, José Guilherme Barbosa Ribeiro, fazendo a solicitação.

Ele destaca que a abertura do posto de atendimento do Sebrae em Guarantã do Norte é um marco, um divisor de águas para a cidade e região. “Esse era um sonho antiga. Durante 10 anos fui presidente da Associação Comercial e sempre tivemos uma parceria forte com o Sebrae. Depois que fui eleito prefeito, fizemos uma grande movimentação para a formalização dos microempreendedores individuais (MEIs). Além disso, usamos a Lei Geral das MPEs para as compras públicas priorizando as micro e pequenas empresas”.

O prefeito lembra o apoio do deputado estadual Dilmar Dalbosco (DEM), de Sinop/MT e os pontos de atendimentos do Sebrae mais próximos do município eram Colíder, a 150 km, e Alta Floresta, a 300 km.

O Sebrae em Guarantã

Coincidindo com a abertura do posto em Guarantã do Norte, a cidade recebe nos dias 03 e 04/08, edição do Fomenta Mato Grosso – Compras Públicas, Grandes Clientes Pequenas Empresas, com capacitações, encontro de negócios, palestras e painéis. O evento, organizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, é focado na Lei Geral 123 da Micro e Pequena Empresa. Na programação palestras sobre os benefícios da lei para os pequenos negócios nos aspectos da licitação pública, desafios e experiências de MT na implantação da lei, a importância das compras governamentais para o desenvolvimento municipal, cidades inteligentes e seus conceitos, compliance e sustentabilidade para micro e pequenas empresas. Fechando a programação, a palestra “Cenários, Tendências e Oportunidades de Negócios”, com o economista e consultor Carlos Hilsdorf. Toda a programação ocorre na sede da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte (ACEG – Ac. Jatobá, 733 – Centro).

Neste ano, o Sebrae já levou para a cidade, a Consultoria Integrada de Gestão (CIG), cursos de gestão, consultorias, projetos de desenvolvimento de propriedades rurais e palestras. Ainda neste de agosto, será realizado o Empretec, uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para identificar novas oportunidades de negócios. É promovido em 34 países e no Brasil é realizado exclusivamente pelo Sebrae. Já foram capacitadas cerca de 230 mil pessoas em 9,8 mil turmas nos 27 Estados da Federação. Todo ano, o Empretec capacita em torno de 10 participantes no Brasil.

Abrangência do Sebrae MT

Além da sede, o Sebrae tem mais nove agências localizadas em municípios estratégicos abrangendo todas as regiões do Estado – Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Juína, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra – e cinco postos de atendimento – Colíder, Nova Mutum, Primavera do Leste, Sorriso e agora em Guarantã do Norte.

No mês de junho desse ano, o Sebrae já tinha realizado atendimentos em todos os 141 municípios de Mato Grosso, com projetos e ações presenciais e também remotas.

O posto de Guarantã do Norte, instalado na sede de Associação Comercial e Empresarial de Guarantã (ACEG – Av. Jatobá, 733 – Centro), terá abrangência regional atendendo também os municípios de Novo Mundo, Matupá e Peixoto de Azevedo. Vai operar com um assistente técnico e um estagiário.