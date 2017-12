Tweet no Twitter

Um jovem de 22 anos, identificado como Marcelo Rodrigues dos Santos, foi preso após atacar com uma faca sua namorada de 17 anos, identificada como A.E.S.R., e fazer um corte da boca até a orelha da vítima, no bairro Jardim Tropical em Rondonópolis (a 214 km de Cuiabá). A princípio a garota tentou esconder o fato de sua mãe, mas esta acabou descobrindo a agressão e chamou a polícia. A vítima levou 32 pontos no rosto.

De acordo com informações da polícia, o fato teria ocorrido por volta das 22h da última sexta-feira (8). Já na manhã do sábado (9), enquanto faziam rondas, uma equipe da Polícia Militar foi abordada pela mãe da vítima, que narrou os fatos.

A mulher contou que na manhã de sábado recebeu uma ligação de sua filha dizendo que estava indo para o Hospital Regional porque havia se ferido em casa quando caiu e bateu o rosto em uma cômoda. A mãe foi até o hospital, viu o corte no rosto da filha, e duvidando da história narrada, tirou uma foto e enviou para um parente que é perito criminal.

O suspeito também estava no hospital e quando a vítima foi receber atendimento médico a mãe perguntou ao jovem o que de fato havia acontecido. O rapaz disse que haviam discutido, mas que não agrediu a garota. A jovem levou 32 pontos no rosto e o enfermeiro contou à mãe que a história não poderia ser verdadeira, pelo ferimento que sofreu. O parente da mulher também disse a mesma coisa.

De lá, o suspeito foi para casa de sua mãe. A vítima foi interrogada novamente por sua mãe e então mudou sua versão. Ela contou que na noite de sexta-feira, por ciúmes, Marcelo começou a agredi-la. Ela procurou uma faca para se defender, mas o rapaz a tomou de sua mãe e desferiu um golpe no rosto da garota.

A Polícia Militar então foi até a casa da mãe do suspeito e de lá ele foi conduzido para a delegacia, para que fossem tomadas as providências.