Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A pessoa cadastrada poderá enviar mensagens de interação, tirar dúvidas, questionar, informar sobre problemas em ruas, estradas e prédios públicos.

A população de Guarantã do Norte conta agora com um mecanismo de interação direta com a prefeitura municipal, através de um sistema de SMS gratuitos, mensagens de textos envidas através dos aparelhos de celulares.

Os interessados poderão se cadastrar clicando aqui.

Através do sistema serão enviadas mensagens informando sobre ações da prefeitura, campanha de combate à Dengue, Vacinação, Notícias, informações e comunicados importantes a população.

A pessoa cadastrada poderá enviar mensagens de interação, tirar dúvidas, questionar, informar sobre problemas em ruas, estradas e prédios públicos. Todos os SMS enviados serão respondidos, informando sobre o assunto questionado. Cadastre-se e interaja com a prefeitura de Guarantã do Norte.

Assessoria