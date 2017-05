Vestidos de pretos, com cartazes, balões pretos e outros itens, os sorrisenses foram às ruas em prol da manutenção do Hospital Regional de Sorriso (HRS) e para manifestarem o seu repúdio contra os atrasos dos repasses por parte do Governo do Estado.

O ato começou nesta tarde, por volta das 15h30min, em frente à unidade médica. A população em geral, os empresários e políticos reivindicam melhorias e recursos necessários para a continuidade do funcionamento da unidade.

Do hospital, os participantes da caminhada seguirão em direção à BR-163. A rodovia deve ser “trancada“ por uma hora.

O objetivo é chamar a atenção da Secretaria de Saúde para que não somente as dívidas em atraso sejam quitadas, mas também que o Governo mantenha os próximos pagamentos e não deixe o problema continuar se arrastando.