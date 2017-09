Em 2010 Guarantã do Norte possuía 32.216 habitantes, ou seja, o crescimento estimado foi de 2.284 pessoas nos últimos 07 anos, o que dá estimado um aumento médio de 326,28 pessoas por ano.

Oficialmente Guarantã do Norte o maior município do Portal da Amazônia possuí 34.500 habitantes, segundo revisão anual do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a estimativa foi publicada nesta quarta-feira (30-08) e publicada no Diário Oficial da União.

Em 2010 Guarantã do Norte possuía 32.216 habitantes, ou seja, o crescimento estimado foi de 2.284 pessoas nos últimos 07 anos, o que dá estimado um aumento médio de 326,28 pessoas por ano. No Estado Guarantã do Norte é 15º município mais populoso do MT. Ficando atrás de Juara e na frente de Barra do Bugres.

Matupá

O município de Matupá possuí oficialmente 15.870 habitantes, na estimativa de 2017, no censo de 2010 possuía 14.174 pessoas, isto é, um crescimento de 1.696 pessoas nos últimos 07 anos. Matupá é o 51º município mais populoso do Estado de Mato Grosso ficando atrás de Campinápolis e na frente de Guiratinga.



Novo Mundo

Oficialmente Novo Mundo possui 8.730 habitantes, segundo a estimativa de 2017, no censo de 2010 possuía 7.332 pessoas, isto é, um crescimento de 1.398 pessoas nos últimos 07 anos. Novo Mundo é o 87º mais populoso de Mato Grosso ficando atrás de Santa Terezinha e na frente de Nova Maringá.

Peixoto de Azevedo

Oficialmente Peixoto de Azevedo tem 33.630 habitantes, segundo a estimativa de 2017, no censo de 2010 possuía 30.812, isto é, um crescimento de 2.818 pessoas nos últimos 07 anos. Peixoto de Azevedo é 20º município mais populoso de Mato Grosso, ficando atrás de Campo Verde e na frente de Colíder.



Terra Nova do Norte

Oficialmente Terra Nova do Norte possuí 9.606 pessoas, segundo estimativa de 2017, no censo de 2010 possuía 11.291 habitantes, isto é, o município diminuiu a sua população em 1.685 pessoas nos últimos 07 anos. Terra Nova do Norte é 60º mais populoso, ficando atrás de Juscimeira e na frente de Juruena.