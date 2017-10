Na ultima quinta-feira (26-10) a Secretara de Estado de Infraestrutura deu inicio a construção da ponte de concreto sobre o Rio Braço Norte e sua vazante, localizada na MT419 que liga os municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo.

Essa semana o prefeito Guarantaense Érico Estevam reuniu com o Secretário Marcelo Duarte para acertar os últimos detalhes da obra que vai dar mais segurança aos transeuntes e facilitar o escoamento da produção agrícola na região.

Marcelo Duarte cita alguns gargalos de rodovias pavimentadas que esperam por pontes de concreto: a MT-419 entre Guarantã do Norte e Novo Mundo tem uma ponte de madeira sobre o rio Braço Norte e outra sobre sua vazante, no limite daqueles municípios. Ainda restam 12 quilômetros para serem pavimentados na Serra Apiacás, na rodovia MT-208 entre Alta Floresta e o trevo para Nova Bandeirantes e nenhuma ponte ainda foi construída no percurso. O governo pavimentou a MT-320 entre Nova Santa Helena e Marcelândia, mas as pontes de madeira não foram substituídas.

O secretário ressaltou ainda que a meta é fazê-las até o final do mandato do governador Pedro Taques, em 31 de dezembro de 2018.