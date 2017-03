Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

As policias militar e civil de Guarantã do Norte/MT comandada pelo delegado de Policia Civil Dr. Hércules e o Major Vieira da Policia Militar, em uma operação integrada, intitulada Bairro Seguro, na tarde da sexta-feira (17/03) fizeram uma operação de busca e apreensão domiciliar e resultou na apreensão de aparelhos de eletrodomésticos, botijões de gás, vários celulares, uma caixa e mostruário de jóias, Notebook, uma TV de 50 polegada, vários relógios, litros de bebidas, uma quantia de 778 reais e três porções de análoga a pasta básica à cocaína e vários outros objetos.

Na operação foi presa uma mulher, Maria de Jesus (Conhecida como Leidiane) ela é proprietária de um bar na Avenida Dantes Martins de Oliveira.

Segundo o Delegado Hércules Batista Gonçalves, Leidiane será indiciada por trafico de drogas. “Vamos apurar se todos os objetos apreendidos são de origens ilícitas, mesmo porque, há dias víamos recebendo denuncia de que no bar funcionava uma boca de fumo e com as investigações e o mandato de busca podemos obter êxito na operação”, relatou o delegado da policia civil.

Segundo o delegado, há mais pessoas envolvidas e a operação Bairro Seguro irá continuar, mesmo porque a população de bem, não pode ficar a mercê dos traficantes e marginais.