Três elementos foram presos na manha desta quinta-feira (10), quando tentavam assaltar uma agencia do Sicredi no centro do município de Vera. Conforme informações do investigador Alan Preste de Mello, os elementos estavam sendo monitorados há vários dias, e através de uma denuncia, a policia ficou sabendo que os bandidos estariam em Vera para assaltar a agência.

Munidos de informações, os investigadores se descolaram até Vera em veículos descaracterizados e ficaram de campana nas proximidades da Praça 13 de Maio, local onde ficam localizados três agencias bancárias.

O investigador relatou ao site Foco da Noticia, que os três elementos, dois homens e uma mulher tramaram o assalto da seguinte maneira, primeiramente, a mulher com uma criança no colo entrou na agencia com uma bolsa contendo relógios e objetos de metais e um revolver calibre 38 e deixando a arma dentro da agencia para que posteriormente quando os dois comparsas entrassem na agencia pegasse a arma para reder o segurança e praticar o assalto e fugirem em uma moto placas KAH 0036 De Vera MT, estacionada em frente a agencia.

Ao perceber o movimento estranho dentro da agencia, o gerente ligou para a viatura da Policia Militar que imediatamente passou em frente do local, fato que levou os bandidos a abortarem o assalto.

Ao saírem da agencia bancária, os bandidos foram surpreendidos por policiais civis de Sorriso e Sinop que em uma ação rápida e precisa, prendeu os três assaltantes.

Com os bandidos, a policia apreendeu um revolver calibre 38, celular e dinheiro.

Foram presos, Cristina Indira Nunes 21 anos, Walisson Silva 21 anos e Luiz A. de Souza também de 21 anos. Todos têm passagens pela policia e segundo a polícia, os três elementos são de Sorriso.

A criança, uma menina de 2 anos, filha da assaltante foi acompanhada por membros do conselho tutelar e encaminhada para a casa lar.