A guarnição da Polícia Militar em rondas pelo Bairro Nova esperança deparou-se com o veículo e seu condutor e o carona em atitude suspeita, ao fazerem a abordagem e checagem do veículo junto aos órgãos fiscalizadores foi constatado e que tal veículo é produto de roubo, após a confirmação os suspeitos foram presos, onde de imediato um deles informou que adquiriu o carro com outra pessoa também morador do Bairro mais precisamente na Rua Recife.

Com a confirmação de um dos suspeitos os PMs se deslocaram até o endereço citado por ele, quando a guarnição chegou em frente a residência o terceiro suspeito envolvido nesta ocorrência pulou o muro tentando evadir-se do local sendo preso em seguida e conduzido também para a sede do 22º BPM, onde ele deverá explicar a procedência do veículo, o carro apreendido e um Saveiro de cor branca placa MDO 8539 de Joinville Santa Catarina.

Todos os envolvidos nesta ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o veículo apreendido, o fato foi registrado na manhã desta quinta feira 23 em Peixoto de Azevedo.