A Polícia Civil conseguiu prender um homem de 34 anos acusado de estuprar a próxima filha, ontem 25, em uma residência localizada no bairro Daury Riva.

Os investigadores receberam uma denúncia do possível paradeiro do suspeito. Ele estaria na casa de um amigo no jardim Califórnia, porém, quando os policiais foram até lá não o encontrou.

Uma nova informação chegou os policias revelando que ele estaria no Parque Florestal, no jardim Primaveras. Ao chegar encontraram o homem sentado em um banco. Ele aguardava uma pessoa para posteriormente se deslocar para a delegacia, segundo ele, para se entregar.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil onde passa a ser ouvido. A princípio para os policiais ele negou o abuso, mas permanece preso até o esclarecimento dos fatos.

Segundo uma fonte ligada a família, a vítima teria passado por exames hoje pela manhã e foi constatado que ela teria sido abusada sexualmente. Essa não seria a primeira vez que os abusos teriam ocorrido.

O caso

A ocorrência registrada pela Polícia Militar foi denunciada pela mãe de uma garota de 13 anos. O agressor seria o pai da vítima.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe da garota estava em casa e foi até o quatro da garota, que é portadora de necessidades especiais, e viu o marido com as calças abaixadas. No documento não foi revelado se teria acontecido a conjunção carnal.

O suspeito após ser flagrado pediu desculpas e fugiu com a roupa do corpo. A PM foi acionada e chegou a realizar rondas pelo bairro, mas o agressor não foi encontrado.

Uma fonte revelou que por semana pelo menos três casos de estupro são levados ao conhecimento da Polícia Civil.

Fonte: Visão noticias