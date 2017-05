Tweet no Twitter

A Polícia Militar prendeu, como parte das ações da Operação Bairro Seguro, seis homens com mandados de prisão em aberto entre esta quinta-feira (25.05) e a manhã de hoje (sexta-feira). Quatro dessas prisões aconteceram em Cuiabá e as outras quatro em Diamantino e Mirassol D“Oeste.

Na Avenida Antônio Dorileo, no bairro Coophema, policiais do 9º Batalhão prenderam R.P.A., 39 anos, que tem prisão decretada por homicídio qualificado (artigo 121). Ele está condenado a 13 anos de prisão por ter matado um homem a pedradas, juntamente com outros dois acusados.

No bairro Altos da Serra, policiais do grupamento de motos do mesmo Batalhão (9ºBPM), prenderam L.O., com prisão preventiva decretada por furtos. O acusado havia se mudado recentemente para um “grilo”, ou seja, área de invasão.

Já no Pedregal, no final da manhã de quinta-feira (25.05), J.D.O.C., 22 anos, acabou detido por haver contra ele um mandado de prisão por crime de furto qualificado (artigo 155) e tráfico de droga. A localização dele tornou-se possível a partir de informações levantadas pela Agência de Inteligência (ALI) do 3° BPM.

Também com base em serviço apurado pela ALI, desta vez do 24º Batalhão, os policiais chegaram ao procurado J.R.S., 30 anos. A captura dele aconteceu durante a noite, na Avenida Newton Rabello, no bairro Pedra 90. Ele também responde por homicídio.

Em Mirassol D“Oeste foram presos pela 1ª Companhia de PM do 17º Batalhão (6º Comando Regional) E.F.S., 21, e A.S.R., 30,. Eles têm diversas passagens policiais e respondem processos pelos crimes de furto (artigo 155), tráfico (art 33) e receptação (180).

E, por último, em Diamantino, durante ação conjunta das polícias Militar Civil ocorreu a apreensão de um adolescente de 16 anos e a prisão de um adulto. O menor estava com mandado de internação por dependência química. Já o adulto teve a prisão decretada por envolvimento em roubos.

