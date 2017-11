Tweet no Twitter

Policiais militares da cidade de Alta Floresta (800 km de Cuiabá-MT), acabaram com uma festa de música eletrônica (Rave) na madrugada de domingo (26) que tinha a participação de menores de idade e consumo de álcool e drogas.

A PM foi acionada e informada sobre o evento suspeito que estaria acontecendo em uma chácara, localizada na Vicinal 1ª Leste. Ao se dirigirem ao endereço, os militares encontraram três meninas menores de idade. Em contato com o organizador da festa, o mesmo se recuspu a acompanhar a Polícia Militar e precisou ser algemado.

Durante revista no mesmo, a polícia encontrou uma cartela contendo 26 unidades de droga sintética (LSD). Uma das menores que tentou impedir a ação da polícia foi apreendida e encontrado com ela um cigarro de maconha.

As três menores de idade e dois homens, um de 26 anos e outro de 24 anos foram encaminhados para a delegacia do município para serem tomadas as medidas cabíveis.