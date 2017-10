De acordo com a Polícia Civil, além dos 42 mandados de prisão preventiva, também devem ser cumpridos 70 buscas e apreensão nos bairros Pedregal, Renascer e Jardim Leblon, em Cuiabá

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), a investigação iniciou há seis meses, com uma série de denúncias informando que, após o assassinato do traficante, Enatel dos Santos Albernaz, de 37 anos, conhecido por “Maninho”, em 22 de novembro de 2015, a mulher dele passou a comandar do tráfico de drogas na região.

Conforme a polícia, depois que a participação da mulher foi descoberta, os policiais também encontraram a existência de uma grande cadeia de traficantes associados para distribuição de entorpecentes.

A mulher do traficante foi identificada como uma das ‘vozes fortes’ do grupo criminoso, responsável por tomar decisões e articular as transações de grande quantidade de drogas, especialmente, maconha, vinda da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

A organização, segundo a polícia, era tão estruturada, que contava com diversos ‘soldados’ do tráfico de drogas, que até era difícil manter a vigilância para identificação de pontos de comércio de drogas. Mais de 50 bocas de fumo foram catalogadas pela DRE durante a investigação, locais onde também foram feitas prisões e apreensões.

Ao longo da investigação, a Delegacia de Entorpecentes prendeu 11 traficantes, que também terão mandados de prisão cumpridos na operação “Campo Minado”. O trabalho investigativo ainda levou a apreensão de mais de 2,5 toneladas de drogas, que nem chegaram a vir para Mato Grosso. Foram apreendidas no primeiro semestre, em Ponta Porã (MS), dentro de um depósito, pela Polícia de Mato Grosso do Sul, com informações da DRE.

A Polícia Civil também descobriu que um agente penitenciário tinha participação ativa na organização criminosa. O agente, que atuava no Centro de Ressocialização do Complexo do Pomeri, foi preso na semana passada pela DRE.