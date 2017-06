O homem contava com documentos falsos e um sócio no golpe, que ele apresentava como seu embaixador na Itália.

A polícia da Itália desmascarou o homem que fingiu ser o príncipe de Montenegro nos últimos anos. O impostor, que não teve a verdadeira identidade revelada, se apresentava como Stephan Cernetic, membro da família real de Montenegro e Macedônia e usava o falso título para enganar diplomatas, empresários e artistas para obter regalias como hospedagem gratuita em hotéis cinco estrelas.

O ‘príncipe’ contava com documentos falsos e um sócio no golpe, que ele apresentava como seu embaixador na Itália, reportou a revista americana Newsweek. Os dois viajavam pela Itália em um veículo da Mercedes-Benz com bandeiras e placas diplomáticas da República de Montenegro, pequeno país europeu.

As autoridades começaram a desconfiar da identidade do ‘príncipe’ em agosto do ano passado, quando o Ministério das Relações Exteriores de Montenegro se recusou a pagar a conta de um resort luxuoso em Puglia, onde a dupla se hospedou por uma semana. A polícia da cidade de Brindisi, no sul da Itália, tenta localizar os dois homens, acusados de fraude.