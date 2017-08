Os suspeitos, armados, subtraíram os mostruários e uma caminhonete Amarok da vítima e todos foram deixados amarrados.

Vinte e cinco mostruários de semijoias foram recuperados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (212 km de Cuiabá-MT), da Polícia Judiciária Civil, na quarta-feira (09), nas investigações do roubo ocorrido na terça-feira (08), no bairro Jardim Liberdade.

Durante o registro da ocorrência, a vítima de 24 anos, que é fornecedor de semijoias, informou que foi até casa da vendedora Dieli de Carvalho Matos, 25 anos, para acertar a venda de algumas peças, quando dois homens entraram na residência, um deles vestindo uniforme dos Correios e ambos com capacetes e viseiras.

As peças foram recuperadas no mesmo bairro da ocorrência, durante diligências dos investigadores, na quarta-feira (09). Com informações, os policiais chegaram até Carlos Alfredo Ramos de Oliveira, 25 anos. Nervoso, o suspeito entrou em contradições e alegou aos policiais que achou na rua uma bolsa preta com algumas semijoias dentro.

Os policiais apresentaram as peças a vítima, que, prontamente, reconheceu como sendo suas semijoias roubadas. Na residência do suspeito, os policiais encontraram outras peças do mostruário, além de um uniforme de carteiro que teria sido usado durante o assalto.

Após a prisão de Carlos Alfredo, os policiais descobriram que Dieli de Carvalho tinha participação no roubo. Ela atraiu a vítima até sua casa e passou as informações, em troca do de R$ 1.000. “Num primeiro momento ela estava como vítima, mas descobrimos que foi ela quem atraiu à vítima para o local do roubo”, disse o delegado Gustavo Belão.

As investigações prosseguem para identificação do comparsa. A caminhonete foi recuperada horas após o roubo.

A ação contou com apoio com policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).