As investigações tiveram início após uma tentativa de homicídio em Peixoto de Azevedo, onde no ocorrido o homem M.F de 41 anos tentou contra a vide de um garimpeiro.

A Polícia Civil com apoio do grupo da GARRA realizaram um mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira (11), no setor rural de Matupá.

Após informações da vítima a Polícia iniciou as investigações, onde resultou na prisão do suspeito.

Durante cumprimento de busca na casa do suspeito foram apreendidas duas espingardas calibre 12, uma de calibre 20, duas de calibre 36, duas pistolas, um revolver importado calibre 22 e várias munições de diferentes calibres, intactas e deflagradas.

Diante disse o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para maiores esclarecimentos.