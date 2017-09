A Xiaomi anunciou nesta terça-feira (5) um novo intermediário de ponta exclusivo para o mercado indiano. É o Mi A1, um aparelho que esbanja recursos, como tela de 5,5 polegadas com resolução Full HD e um par de câmeras traseiras, e tem como apelo principal o seu baixo custo. O gadget roda o Android One, a versão do sistema dedicadas a aparelhos mais acessíveis, e é fruto de uma parceria entre Google e Xiaomi — o seu slogan é “criado pela Xiaomi, concebido pela Google”.

O aparelho vem ainda com um Snapdragon 625, 4 GB de RAM e 64 GB para guardar os seus arquivos, e as câmeras traseiras prometem resultados de primeira com duas lentes de 12 megapixels e zoom óptico de 2x. Construído todo em metal, o gadget tem apenas 7,3 milímetros de espessura e conta com um leitor de impressões digitais na parte traseira.

Xiaomi apresentou o Mi A1, o seu primeiro smartphone com o Android puro.

Especificações

Tela: LTPS 5,5 polegadas Full HD (1920×1080 pixels)

Processador: Snapdragon 625 octa-core de 2,0 GHz

GPU: Adreno 506

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 64 GB (expansíveis até 128 GB via microSD)

Câmera traseira: dupla de 12 megapixels, f/2.2 (grande angular), f/2.6 (telefoto), 1.25μm, flash duplo, zoom óptico de 2x

Câmera frontal: 5 megapixels, f/2.0, 1.12μm, 26 filtros diferentes

Dimensões: 155,4 milímetros x 75,8 milímetros x 7,3 milímetros

Peso: 165 gramas

Conectividade e sensores: dual chip, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, suporte a WiFi 5G, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BEIDOU, entrada para fone de ouvido, USB-C, leitor de digitais, infravermelho

https://www.youtube.com/watch?v=tyhul8hyZxY