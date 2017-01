O marido a teria agarrado pelo pescoço em determinado momento. Em seguida, pegou a chave do VW Gol branco, obrigou os filhos a entrarem no veículo e saiu.

A Polícia Militar confirmou que foi acionada para atender a uma chamada violência doméstica em uma residência, no bairro Jaime Seite Fujii, na noite noite desta quinta-feira (05), com o envolvimento de Fabricio Barbosa Ferreira, 32 anos, que posteriormente faleceu em um acidente na BR-163.

Segundo o tenente Helcker, da Polícia Militar, a esposa contou que ambos chegaram na residência e tiveram um desentendimento por motivo fútil. O marido a teria agarrado pelo pescoço em determinado momento. Em seguida, pegou a chave do VW Gol branco, obrigou os filhos a entrarem no veículo e saiu. Viaturas iniciaram as buscas e testemunhas disseram ter visto o veículo passando em alta velocidade em uma rotatória em frente a sede da prefeitura.

Em seguida, o veículo entrou em uma estrada vicinal que dá acesso à BR-163. O tenente informou que o motorista teria parado neste local e a provável hipótese é a de que estaria aguardando a passagem de um veículo para provocar o acidente. Não está descartada a possibilidade de suicídio com motivações passionais. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil.

Pai e filho morrem em colisão entre veículos na BR-163 em Lucas do Rio Verde

Conforme já informamos, o acidente envolvendo um VW Gol branco e uma Toyota Hilux preta ocorreu na rodovia federal, sentido Nova Mutum, na noite des quinta. A polícia informou que Fabricio Barbosa Ferreira, 32 anos, morreu no local. O filho dele de 8 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Eles estavam no Gol juntamente com outro filho do condutor, de 13 anos.

Este garoto ficou gravemente ferido, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas. O motorista da caminhonete nada sofreu. Ele estava sozinho. A colisão entre os veículos teria sido transversal. O Gol ficou destruído. A parte frontal da caminhonete ficou totalmente danificada.

Os corpos de pai e filho serão trasladados para Cuiabá, onde devem ser sepultados. De acordo com a polícia, Fabricio trabalhava como motorista em Lucas.