Após levantamento feito pelo núcleo de inteligência da Polícia Milita de Peixoto de Azevedo, a equipe CAR efetuava rondas pela área central do município quando deparou-se com um elemento em atitude suspeita próximo ao terminal rodoviário, ao fazerem a abordagem foi localizado com o ele um trouxinha de pasta base, em seguida a guarnição fez abordagem a outro elemento que também estava próximo ao local com este foi localizado duas trouxinha pasta base e 2 de cocaína e R$ 100,00, ao ser indagado onde o mesmo havia conseguido a droga este informou o endereço exato.

Após as informações obtidas junto aos suspeitos a equipe CAR juntamente com os Policiais da Força Tática e também a guarnição de serviço se deslocaram até o local informado pelo suspeito preso, ao se aproximarem do endereço três suspeitos perceberam a chegada dos Policiais e entraram imediatamente para dentro da casa sendo os mesmo preso posteriormente, durante as buscas realizada na residência a Polícia encontrou aproximadamente 900G de pasta base e vários plásticos para a embalagem do entorpecente.

Dando sequência na ocorrência na mesma rua os militares fizeram outra abordagem a mais um suspeito, que segundo informações seria ele quem comandaria o tráfico de entorpecente naquela localidade com ele os policiais localizaram apenas uma trouxinha de maconha, porem em um revista feita na sua residência a PM encontrou três munições de calibre 38 deflagradas encima da cama todo o material apreendido foi encaminhado juntamente com os suspeitos para a Delegacia de Policia Civil, dentre os presos havia um menor de idade.

Os presos envolvidos nesta ocorrência são: Emerson Batista da Silva (32), Ediceu Nobrega Rangel (20), Bruno Henrique Pereira da Silva (20), J.A.F. (15), Ruan Costa Ferreira (19), Enos Silva dos Reis (23).