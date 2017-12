Um adolescente de 16 anos identificado como G.S.F., foi apreendido na manhã desta quarta-feira (06) com 42 tabletes de maconha em uma kitnet no loteamento São Paulo, região do bairro Pedra 90, em Cuiabá. Todo entorpecente estava escondido dentro de uma geladeira. No local também foram encontrada uma porção de pasta base de cocaína e cerca de R$ 90.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 24º Batalhão recebeu uma denúncia anônima informando que em uma kitnet com fachada vermelha havia um menor fazendo a segurança de uma grande quantidade de entorpecente.



Chegando ao local, os policiais militares sentiram um forte cheiro e pelo lado de fora foi possível observar uma geladeira aberta “recheada” de maconha. O adolescente saiu em frente a casa e acabou detido. A droga foi apreendida.

O suspeito contou que estaria cuidando do local para seu cunhado, que não foi localizado. Diante dos fatos o adolescente foi encaminhado a Delegacia de Polícia para as devidas providências.