Compartilhar no Facebook

Candidato a vereador por Cuiabá, Márcio Gonzaga Dias, 37, e outras 13 pessoas foram detidas ontem (15), suspeitas de tráfico de drogas. Gonzaga disputa o cargo de vereador pelo PT do B. A grande quantidade de droga, cerca de 400 kg, foi localizada em parte na chácara pertencente ao candidato.

3ºBPM



Policiais militares do setor de Inteligência do 3°BPM, chegaram até a chácara, na região da Ponte de Ferro, depois de monitorarem o presidiário Ceclienio Lorenço de Araújo, 35, que usa tornozeleira eletrônica do sistema penitenciário.

De acordo com a PM, Ceclienio foi visto entregando tabletes de drogas para 3 homens, também detidos, no bairro Sol Nascente. Depois de monitorar por onde o suspeito passou, descobriram que ele esteve diversas vezes na chácara e também em uma casa, na estrada do lixão, próxima da Ponte de Ferro.

3ºBPM

Candidato a vereador por Cuiabá, Márcio Gonzaga

Na chácara foram localizados os tabletes de maconha e detidos, o candidato a vereador, que é proprietário do local, 3 mulheres, um idoso de 90 anos, e outros homens que ali se encontraram. No total, 14 pessoas foram conduzidos para a Central de Flagrantes.

Os suspeitos estão sendo ouvidos na delegacia na manhã desta sexta-feira (16). Investigador Marcos Amorim acredita que a maioria serão liberados, porém, Ceclienio e o candidato a vereador poderão ser autuados por tráfico de drogas.