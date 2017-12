Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Polícia Militar do município de Água Boa (a 747 km de Cuiabá) prendeu duas mulheres autoras de vários furtos às residências. Com a dupla, a polícia encontrou os objetos furtados, um cheque de 10 mil e R$ 3.7 mil em espécie. Uma das mulheres estava com mandado de prisão por tráfico de drogas.

Um dos furtos aconteceu a uma casa no último domingo (17.12). Já na segunda-feira (18.12), os policiais militares em ações ostensivas pela cidade, prenderam as mulheres. Ao chegar na residência, a Polícia Militar encontrou vários objetos e dinheiro, ambas não souberam responder a procedência.

Foram apreendidos uma motocicleta Bis, microondas, televisores, perfumes e bolsas, além de porções de pasta base.

O comandante regional, tenente coronel PM Antônio Gilvando de Souza, disse que os policiais estão trabalhando intensamente para combater os crimes praticados no município.

“Estamos empenhados no enfrentamento aos índices criminais. Fazemos parte da Operação Fim de Ano e temos atuado para garantir a segurança para a população e prender os autores dos delitos”, destacou.

As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia do município para as devidas procedências legais.

Fonte: Assessoria/PM