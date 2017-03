Todos os produtos, bem como os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Matupá.

Através do trabalho de investigação e setor de inteligência da Polícia Militar em Peixoto de Azevedo conseguiu êxito na apreensão de cerca de 3.500Kg de maconha que estava vindo da cidade de Sinop com destino a cidade à Matupá durante o procedimento policial 07 pessoas foram presas sendo duas mulheres e cinco homens um deles morador de Peixoto de Azevedo.

Segundo registros no boletim de ocorrência a droga estava escondida dentro da bolsa de um passageiro que vinha em uma Van de Sinop para Peixoto de Azevedo, após sua prisão ele (suspeito) confessou para quem iria entregar a droga, durante o momento em que estava sendo confeccionado o boletim de ocorrência no 22º BPM seu aparelho celular tocou quando ele atendeu era seu comparsa o dono droga informando que estava mandando outra pessoa pegar a droga na cidade e que o ponto de encontro seria no posto abandonado saída para matupá, neste momento os policiais ficaram de campana aguardando a chegada do suspeito que foi preso de imediato.

Depois de sua prisão o segundo suspeito informou onde o dono da droga estava aguardando o produto que iria ser entregue, os policiais se deslocaram até o endereço na cidade de Matupá onde conseguiram êxito na prisão do suspeito que estava em frente a sua residência aguardando a entrega do produto, no local a polícia localizou também duas armas de fogo.

Todos os produtos, bem como os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Matupá, o nome dos suspeitos presos não foi divulgado a pedido das autoridades policiais que ainda estão investigando o caso segundo eles existe a participação também de outras pessoas que ainda não foram presas até o momento.