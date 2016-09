Um dos pontos altos da organização é a preservação da natureza por onde a trilha passará.

Cerca de 35 Trilheiros de Alta Floresta de Alta Floresta confirmaram participação no 1º Encontro dos Trilheiros que acontecerá no município de Guarantã do Norte no próximo dia 11/9. O evento será organizado pela equipe Kavuka Trilha de Guarantã do Norte. Esse será o primeiro encontro da modalidade promovido no município.

De acordo com informações, cerca de 100 inscrições já foram realizadas onde devem estar presentes trilheiros dos municípios de Colider, Santa Helena, Sinop, Terra Nova, Peixoto de Azevedo, Matupá, Alta Floresta e Guarantã do Norte.

A organização organizou uma pista com 55 km com saída pela manhã, 7h00 em frente a Pizzaria D’Itália com destino a trilha na cachoeirinha. Por volta das 13h30 haverá uma pausa para o almoço.

Um dos pontos altos da organização é a preservação da natureza por onde a trilha passará.