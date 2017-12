PF desarticula quadrilha que utilizava salão de beleza para explorar pedras preciosas.

Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12) nas cidades de Barra do Garças (515 km de Cuiabá-MT) e Goiânia (GO), a operação Salão de Ouro. As equipes policiais estão cumprindo sete mandados judiciais, expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças, sendo quatro mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva.

A operação visa desarticular a quadrilha que atua na exploração e remessa ilegal de minérios e pedras preciosas para o exterior. Para encobrir as transações ilegais os investigados se utilizavam de um salão de beleza.

A equipe que investiga o caso levantou que a quadrilha simulou e apresentou à instituições financeiras movimentações que ultrapassam 6 toneladas de ouro e mais de 400 milhões de reais.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da união, de lavagem de dinheiro e por crime contra o sistema financeiro nacional.

Imagens: