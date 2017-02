Conselheira de direitos diz que estimativa atual aponta 1,2 mil casas atingidas pela chuvas dos últimos dias.

Pode chegar a 4,8 mil o número de pessoas que saíram de casa em Campo Novo do Parecis (384 km de Cuiabá) por das chuvas neste sábado. A estimativa é que 1,2 mil casas tenham sido invadidas por água durante a madrugada de ontem. As informações são da diretoria de conselhos de direitos, Vera Lúcia Freitas, que disse ainda que os números podem aumentar, pois os números não contêm os trabalhos realizados na manhã deste domingo (19). A contagem é baseada em pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de família com quatro membros, na média.

“Só a distribuição da refeição de ontem, mais de 1,2 mil marmitex foram distribuídas, contando que algumas pessoas voltaram para a casa porque ocorreram saques. E os números só estão subindo. A estimativa atual é que ao menos 1,2 mil casas tenham sido alagadas – em algumas delas, o nível passou de um metro de altura – com as chuvas dos últimos dias”.

Segundo ela, famílias perderam móveis, roupas e utensílios de casa. Quase todas estão abrigadas em um ginásio e em escola estadual em Campo Novo do Parecis onde deverão passar a noite.

“A Polícia Civil, a Polícia Militar conseguiram fazer algumas pessoas voltarem para os locais de abrigo depois de terem saído de casa por causa do perigo da situação. O Corpo de Bombeiros também está ajudando nos trabalhos; eles estão passando de barco pelas áreas alagadas para resgatar as pessoas. Também estamos recebendo doações de colchões, roupas e alimentos”, conta Vera.

O prefeito Rafael Machado diz que choveu cerca de 300 milímetros desde quinta-feira (9). “O bairro é plano e esta topografia não ajudou. Apesar das chuvas serem comuns nesta época do ano, é a primeira vez que uma inundação como esta ocorre no município. A situação é grave”, afirmou.

Segundo o prefeito, apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

Disse que um terço do bairro, onde moram 15 mil pessoas, foi alagado, atingindo cerca de 750 casas. Os moradores foram levados para uma escola estadual. “Uma escola municipal ainda está sendo utilizada para guardar os pertences que as vítimas conseguiram retirar das residências. Também estamos usando um ginásio para estocar as doações recebidas, como roupas e alimentos”.

O prefeito declarou situação de emergência na manhã deste sábado para a cidade. “Eu fiz a solicitação à Defesa Civil, no entanto, ainda não foi homologada. Amanhã [hoje] , o secretário de Cidades, Wilson Santos, estará em Campo Novo. A expectativa é que o governador Pedro Taques também venha. A gente tem esperança que a solicitação seja atendida, pois nos dará liberdade para trabalhar o orçamento, caso alguma medida seja necessária”.