‘Nunca fiz plástica, como de forma saudável, malho e sou de bem com a vida’, diz a paulista Jamille Farath.

Bruno Gagliasso agora tem uma nova personal trainer. Há um mês o ator contratou Jamille Farath para perder uns quilinhos e ganhar músculos definidos. Tudo com o cross fit em um treino rápido de apenas meia hora.

Mas os novos exercícios do ator são mero detalhe. O que chama atenção de quem vê o ator correndo na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, é a personal que o acompanha.

A treinadora do ator é uma morena saradíssima! Ela chama-se Jamille Farath, e tem 40 anos de pura saúde.

Em conversa como EGO, Jamille entregou seu segredo de beleza: “Nunca fiz plástica. Como de forma saudável, malho e sou de bem com a vida. Acho que esse é o meu segredo”, entrega.

Jamille é paulista e durante seis anos manteve uma academia de cross fit em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Depois de 18 anos de casada, ficou viúva, fechou a academia e mudou-se para o Rio em setembro. Há quatro meses dá aula na academia CFP9, de quem Bruno é um dos sócios. Para alegria dos cariocas, tudo leva a crer que Jamille não deixará mais a cidade. “A vida carioca é demais! Gosto muito. Moro na Barra e se quiser ainda posso colocar o pé na areia no final do dia. Uma delícia!”.

