A Polícia Federal avisou ao ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que a perícia nos áudios que registraram a conversa do presidente Michel Temer com o empresário Joesley Batista pode demorar até 30 dias para ser concluída.

No ofício, enviado pelo delegado Josélio Azevedo de Souza, o perito Getúlio de Menezes Bento, chefe do serviço de perícia audiovisual e eletrônica do órgão, diz que o exame dos áudios com diálogos de Joesley com outros interlocutores, como Aécio Neves, pode demorar mais: até 60 dias.

Fachin enviou cópia do ofício a gabinetes de outros colegas do STF.

O prazo dá novo fôlego a Temer, que tenta ganhar tempo para permanecer no cargo.