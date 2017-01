De janeiro a setembro de 2016 foram registrados 20 assassinatos. Crimes teriam ligação com a atividade garimpeira na região.

O aumento de homicídios e roubos em Peixoto de Azevedo (690 km de Cuiabá) no último trimestre de 2016 fez com que o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, convocasse o Comando Geral da Polícia Militar (PM-MT), a Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil (PJC) e os dirigentes da 15ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) para o imediato desenvolvimento de uma força-tarefa capaz de reduzir os índices criminais da região.

Dados apontam que de outubro a dezembro de 2016 houve 24 execuções em Peixoto de Azevedo. De janeiro a setembro do mesmo ano, foram registrados 20 assassinatos e, em 2015, no mesmo período, ocorreram 24 mortes.

Os registros de roubo aumentaram de 110, em 2015, para 156, em 2016, no período de janeiro a setembro. A coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) ainda não consolidou todos os dados criminais do estado do ano passado.

“Devido ao garimpo, Peixoto de Azevedo historicamente tem esse alto número de homicídio. São casos de gente mandando matar membros de outras quadrilhas, em casos de acertos de contas. Embora a população não fique temerária, porque a morte é, em regra, entre criminosos, para as forças de segurança e a Secretaria, toda vida é importante, e os indicadores preocupam. A nossa meta era reduzir 10% desses homicídios e agora vamos trabalhar para que em 2017 essa quantidade de execuções não ocorra de novo”, comentou o comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel Gildázio Alves da Silva.

O secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel Marcos Cunha, comentou que o trabalho integrado das forças de segurança é fundamental para a redução dos índices de criminalidade. “Vamos aumentar o efetivo policial na região, enviar forças especializadas para apoio e capacitar os profissionais que atuam no setor de investigação de homicídios. Realizaremos uma audiência pública com as comunidades e autoridades da região com o objetivo de construir um sistema de segurança pública mais eficiente”, disse. A audiência ocorrerá no dia 31 de janeiro, às 9h30, no Fórum da cidade.

O delegado municipal de Novo Mundo, Geraldo Gezoni Filho, que representou o delegado regional durante a reunião, comentou que as ações de repressão aos homicídios e roubos serão reforçadas pela força-tarefa, e que demonstrará à sociedade, com prisões qualificadas e ações integradas, que quem cometer esses crimes irá para a cadeia.

“Nós já planejamos ações que darão uma resposta imediata para os crimes de homicídio e roubo. As equipes de forças especializadas irão prestar apoio durante um período de tempo e reforçaremos o setor de investigação da delegacia de polícia de Peixoto de Azevedo responsável pela apuração de crimes dolosos contra a vida. Com isso, esperamos que as ações e operações integradas planejadas para 2017 consigam reduzir consideravelmente essas modalidades delitivas”, frisou o delegado.