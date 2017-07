Tweet no Twitter

Segundo uma pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Despregados (Caged), do Ministério do Trabalho, o município de Peixoto de Azevedo teve um pequeno crescimento na geração de empregos no mês de junho desse ano. Foram 81 trabalhadores contratados e 64 demitidos, resultando em 17 empregados a mais. Dos oito setores pesquisados pelo Caged, apenas dois registraram índices negativos.

O setor de serviços foi o que mais contratou ao registrar 27 admissões e apenas três desligamentos (+24). A agropecuária vem logo em seguida com 22 trabalhadores empregados e outros 15 demitidos (+7). Serviço industrial de utilidade pública teve dois admitidos e nenhuma demissão (+2). A indústria de transformação teve dois contratados e um demitido (+1).

Por outro lado, o comércio teve 26 novos empregos gerados e outros 41 extinguidos (-15). O setor extrativista mineral não contratou ninguém e demitiu dois trabalhadores (-2). Construção civil teve dois empregados e dois demitidos. Já a administração pública não teve contratados e nem demitidos.

Em 2017 já foram empregados 471 trabalhadores e 426 demitidos, gerando um saldo positivo de 45 novos postos de trabalho.