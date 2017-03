Uma equipe da TV Globo foi até o local da queda do avião da gol, dentro de uma área de reserva ambiental para ouvir os líderes indígenas que assinaram um acordo judicial histórico.

O município de Peixoto de Azevedo será cenário de uma reportagem especial do Fantástico, um dos programas jornalísticos mais tradicionais da televisão brasileira.

A Gol, dona do avião que caiu na reserva, aceitou pagar um acordo milionário com o povo Kayapó. Eles acreditam que os espíritos das vítimas vagam pela floresta, o que traz muitos danos para os indígenas. A reportagem é da jornalista Eunice Ramos, que trabalha na afiliada da TV Centro América em Cuiabá.

O tema é polêmico e causa discussões na região. Mas vale ressaltar que não uma decisão judicial, mas sim um acordo entre as duas partes. A equipe da TV Globo ficou uma semana no parque nacional do Xingu para entender toda a história. Reforçando que a reportagem será exibida neste domingo, dia 26 de março, no Fantástico da Rede Globo.