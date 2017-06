A unidade será instalada na Vila Olímpica da cidade, que deverá passar por reforma para receber os estudantes.

O município de Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte de Cuiabá) será um dos cinco do estado que receberão uma escola vocacionada ao esporte. A unidade será instalada na Vila Olímpica da cidade, que deverá passar por reforma para receber os estudantes.

Com o sucesso da Escola Estadual Governador José Fragelli, unidade de ensino integral vocacionada ao esporte implantada neste ano na Arena Pantanal, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) decidiu investir em outras cinco escolas deste perfil no interior do estado. A primeira delas será no município de Peixoto de Azevedo.

Nesta quarta-feira (14.06), o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, realizou uma conferência com o deputado estadual Pedro Satélite e o prefeito de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira de Souza, para reafirmar a parceria com a Prefeitura visando à instalação da unidade.

A Vila Olímpica deverá ser reformada por meio de uma parceria entre a Seduc e a Prefeitura, para poder atender os estudantes da futura escola. “Este foi um compromisso que nós fizemos quando visitamos Peixoto. Nós iremos fazer um convênio para a reforma da Vila e também para a construção das salas de aula, assim que a documentação para o convênio estiver pronta, nós iremos até o município para lançar o projeto”.

Marrafon ainda afirmou que as unidades estaduais de Peixoto de Azevedo receberão pintura nova, ainda em 2017, por meio do programa de revitalização das unidades que a Seduc tem desenvolvido no estado.

Segundo o deputado Pedro Satélite, apesar do pouco tempo de funcionamento, a Arena da Educação já é um caso de sucesso e, por conta disso, todas as regiões mato-grossenses estão interessadas em contar com uma unidade que siga o mesmo modelo.

“A primeira foi instalada na Arena Pantanal e é uma alegria saber que a segunda será instalada na Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo, esta é uma ótima notícia para toda a região, que tem um histórico muito bom com o esporte”, afirmou.

A Arena da Educação faz parte do programa Pró-Escolas, que conta com um investimento de mais de RS 360 milhões na infraestrutura da educação estadual. O programa, que é o maior da história da pasta, tem como principal objetivo elevar os índices de aprendizagem em Mato Grosso.