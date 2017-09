Numa rápida panorâmica cada gestor relatou os problemas de início de mandato e as possíveis soluções para cada situação.

Aconteceu na sexta-feira (02/09), no Gabinete do Prefeito e Presidente do Consórcio Maurício Ferreira uma reunião com os Prefeitos e representantes das cidades Nova Santa Helena, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Nova Guarita e demais cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal Portal do Amazônia.

O tema principal da reunião foi tratar sobre Aterro Sanitário, a proposta é para que seja implantado em conjunto pelos municípios, outros assuntos como saúde e experiências que estão acontecendo nos municípios vizinhos foram partilhadas entre os gestores municipais e claro fortalecimento político das cidades.

Numa rápida panorâmica cada gestor relatou os problemas de início de mandato e as possíveis soluções para cada situação.