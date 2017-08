Tweet no Twitter

A equipe da Força Tática juntamente como o Grupo Garra realizaram um mandado de busca e apreensão, na tarde desta quarta-feira (16-08), no bairro Centro Antigo em Peixoto de Azevedo.

A Polícia se deslocou até a residência do suspeito identificado como Kenis, ao perceber a presença da viatura o mesmo apreendeu fuga, pulando o muro. Durante revista no quarto do suspeito, foi localizado uma certa quantia de maconha, dinheiro e alguns aparelhos celulares.

Diante disso a mãe e a irmã do suspeito foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde as mesmas informaram que não sabiam que Kenis escondia a droga na residência. As duas foram ouvidas e liberadas posteriormente.

Foi realizado rondas no intuito de localizar Kenis, mas não obtiveram êxito.