O Secretário Municipal de Agricultura de Peixoto de Azevedo Wanderson Guimarães Fonseca esteve representando o Prefeito Maurício Ferreira no último sábado (16) de uma importante reunião na Comunidade São Francisco de Assis no PA Cachimbo I no travessão 03 juntamente com o Deputado Federal Carlos Bezerra, Presidente da Câmara Paulo Cesar Dendena, vereadores Ambrósio, Zé Fiscal e Sarado, Superintendente do Incra Estadual João Bosco, Executor do Incra unidade de Guarantã Daniel Noronha e demais autoridades

Na oportunidade foi assinado o termo de cooperação com a Associação Renascer, para início nos trabalhos de Reforma Agrária e Lançamento da proposta de Georreferenciamento e titulação da propriedade do PA Cachimbo I e PA Cachimbo II.