A Prefeitura de Peixoto de Azevedo lançou concurso com 114 vagas para cadastro de reserva. O certame servirá para contratação de profissionais de diferentes escolaridades, com vencimento que pode ir de R$ 937,00 a R$ 3.211,79.

A inscrição para o concurso será feita pela internet, no endereço eletrônico (www.peixotodeazevedo.mt.gov.br) ou da empresa Master (www.masterzconcursos.com.br/2017) no período compreendido entre 21 e 29 de junho de 2017.

As provas serão objetivas na data prevista de 16 de julho de 2017 das 08h às 12h, horário local, e o gabarito com resultado oficial será disponibilizado até 20 dias após a aplicação. O edital completo pode ser conferido no link http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/.