14ª Subseção da OAB/MT emite nota de repúdio em face de decreto que permite o velório apenas de autoridades políticas na Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo.

O parágrafo único do artigo 1º da nossa “Constituição Cidadã” destaca que “todo o poder emana do povo”. Abraham Lincoln (1865) destacou que democracia é o governo do povo (legitimidade à origem do poder político do governo), pelo povo (exercício do poder político) e para o povo (finalidade do poder político). Rousseau (1778) ressaltou que “o Poder Legislativo pertence ao povo, e não pode pertencer senão a ele”.

A Câmara de Vereadores deve ser um local democrático por excelência e sempre em sintonia com a população, estando sempre atentos às necessidades e reivindicações da comunidade e representando os interesses e anseios da nossa comunidade, agindo em prol do bem-estar e anseio coletivo.

Na noite de 23/06/2017, o presidente da 14ª Subseção da OAB/MT, recebeu uma ligação de familiares do querido amigo Dr. Pedro Ivo Carvalho Duarte, PIONEIRO em Peixoto de Azevedo, advogado militante no Município há mais de 20 anos, filho de um dos mais conhecidos advogados da região, Dr. José Carvalho Duarte, que buscavam auxilio para conseguirem velar o seu corpo na Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, tendo em vista que o espaço da Igreja Católica está ocupado por um evento e o Município não possui Capela Mortuária.

Prontamente foi mantido contato telefônico com o presidente do Poder Legislativo, Vereador Paulinho do Posto, o qual não atendeu a solicitação desta Subseção, informando que existe um decreto que veda o velório na Câmara Municipal, sendo que tomamos conhecimento que tal decreto permite apenas o velório de autoridades políticas no espaço (Não encontramos o decreto no site da Câmara, não tendo conhecimento do seu conteúdo exato).

Pois bem, tendo em vista a falta de acolhimento pelo Poder Legislativo de Peixoto de Azevedo, um pioneiro, advogado militante há mais de 20 anos no Município, teve que ser encaminhado para o Município vizinho de Matupá para ser velado por seus familiares e amigos.

Deixamos aqui o repúdio ao malfadado decreto, que garante apenas que políticos sejam velados no espaço da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, elitizando assim o espaço, tirando totalmente o direito do povo, aquele mesmo que a nossa Constituição diz que é de onde se emana todo o poder.

Concluímos solicitando que os ilustres vereadores do Município de Peixoto de Azevedo, representantes legítimos do povo, revejam e revoguem em caráter de urgência tão nefasto decreto, para garantir que situações como esta não voltem a ocorrer.

Em tempo, registramos os agradecimentos ao Município de Matupá, pelo acolhimento do velório do Dr. Pedro Ivo Carvalho Duarte na Capela Mortuária Municipal.

Diretoria da 14ª Subseção da OAB/MT