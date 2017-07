Governador recebeu a honraria pelos trabalhos realizados pelo Governo do Estado na fronteira com a Bolívia para coibir o tráfico de drogas.

Em visita à Brasília, nesta terça-feira (04.07), o governador Pedro Taques recebeu do ministro da Defesa, Raul Jungmann, a medalha de Ordem do Mérito da Defesa, homenagem criada para destacar personalidades brasileiras ou estrangeiras que prestaram serviços relevantes às Forças Armadas.

Na oportunidade o ministro também fez a entrega da Medalha Ordem do Mérito da Defesa para personalidades e instituições do País. A cerimônia faz parte da programação de aniversário do Ministério, que completou 18 anos de criação no dia 10 de junho.

“Quero agradecer o Ministério da Defesa, os comandos do exército, marinha e aeronáutica que escolhem algumas autoridades brasileiras para receber esta comenda. Para mim é motivo de orgulho em bem representar o povo de Mato Grosso” disse o governador, explicando que a homenagem se deu pelos trabalhos realizados pelo Governo do Estado na fronteira com a Bolívia.

O Ministro Raul Jungmann diz considerar a entrega como uma obrigação a qual se sente feliz e honrado em fazer, tendo em vista a contribuição dada pelos homenageados para o país.

“Nós não temos bens materiais, nem podemos. Mas podemos através do simbolismo, da condecoração, fazer um reconhecimento – que é público – do que eles contribuíram, sejam militares, civis, judiciário, executivo ou legislativo, para a defesa nacional e para o interesse a soberania dos brasileiros e brasileiras”, denotou o ministro.

Ordem do Mérito da Defesa

Criada em 2002 , por meio do Decreto 4.263, a Ordem visa premiar civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, que tiveram destaque no exercício da profissão. Também serão homenageadas organizações militares e instituições. Entre os agraciados estão ministros de Estado, governadores e parlamentares.