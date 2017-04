Rumores surgiram após boas atuações do volante na Seleção Brasileira

As boas atuações recentes no futebol chinês e principalmente na Seleção Brasileira recolocaram Paulinho nos holofotes do futebol europeu. Após uma passagem frustrada pelo Tottenham entre 2013 e 2015, o brasileiro confirmou a procura de clubes europeus pelo seu futebol, porém já descartou uma saída do futebol chinês no momento.

“Os rumores são normais no mundo do futebol. Meu empresário recebeu chamadas de alguns clubes europeus, mas eu gosto de onde estou e tenho curtido com meus colegas de equipe e meus treinadores. Gostaria de ficar aqui para conquistar mais títulos com o Evergrande”, declarou o jogador ao Mundo Deportivo.

Contratado em 2015 por 14 milhões de euros (R$ 49 milhões na época), o volante vem se destacando pelo Guangzhou Evergrande. Nas duas primeiras temporadas, o titular da Seleção Brasileira já conquistou uma Liga dos Campeões da Ásia e duas Superligas Chinesas.

As notícias ligando o nome do atleta a grandes equipes europeias, como o Bayern de Munique, fizeram o clube chinês se pronunciar e negar a transferência de Paulinho. “Anunciamos oficialmente que o Evergrande nunca recebeu nenhuma proposta pelo Paulinho, que firmou contrato em janeiro de 2017 e é um jogador chave no projeto do clube”, afirmou o clube em nota.