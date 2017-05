O objetivo da reunião seria arrecadar fundos para a campanha de Robinson, que terminou eleito em 2014.

Mais um nome acabou sendo citado na lista das delações feitas por Joesley Batista, sócio da JBS. De acordo com o empresário, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, estava presente em um jantar para negociar propina em favor de Robinson Faria (PSD-RN), atual governador do Rio Grande do Norte.

O objetivo da reunião seria arrecadar fundos para a campanha de Robinson, que terminou eleito em 2014. Não fica claro, no registro, se Fábio também estaria recolhendo propina para a própria campanha.

“Foi um jantar muito elegante. Foi o Fábio Faria com a noiva dele, Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, o Robinson faria com a esposa dele, nós todos com as nossas esposas para tratarmos de propina”, disse Ricardo Saud, diretor do grupo empresarial, autor da relevação. “Até bacana, né? Todo mundo com as esposas junto”, acrescentou, ironicamente. À época noivos, Patrícia e Fábio se casaram em abril de 2017.

O diretor ainda revelou que o genro de Silvio Santos “mudou-se” para a sede da empresa J&F para fazer pedidos: “Pagando a gente estava, mas ele ia para pedir mais, falar que “lá [no RN] é tudo de vocês, se vocês quiserem assumir o governo, a gente precisa ganhar a eleição’. Um negócio até indigesto”, relatou o delator.