Acontecerá nos dias 05 e 06 de agosto, o Acampamento Fé e Vida. As inscrições são no valor de R$ 30,00 e estão sendo realizadas nas quartas-feiras às 19h30min, na Igreja São Cristóvão nos encontros da PJ (Pastoral da Juventude) e se encerram no dia 02 de agosto.

No dia do acamamento todos deverão levar uma fantasia de um personagem que marcou a sua infância e um prato de comida que será partilhado.

Levar também: Pratos, talheres, barracas, roupas de frio e pertences pessoais.

Oração, descontração e diversão não iram faltar.

Para mais informações entre em contato pelo fone: (66) 99922-7273 Wellinton.