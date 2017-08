O pastor Wilmair Estefanio de Oliveira, 38 anos, foi preso nesta terça-feira (29), no bairro Santa Marta, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto desde 2013, pelo crime de extorsão mediante a sequestro, ocorrido em Caiapônia-GO. O crime aconteceu em 2007. De acordo com as informações, durante uma minuciosa busca pela residência do pastor, foi localizado uma documentação falsa que ele usou para se esconder.

O suspeito alterou sua documentação e colocou Guiratinga como a cidade de sua naturalidade. O cartório do 2° ofício da cidade, enviou um documento onde afirmava que o indivíduo de fato era de lá, porém o documento era falso, bem como as demais documentações que seguiam embasados neste falsificado.

Através da cópia do documento original foi possível identificar que na verdade ele era natural de Caiapônia, interior de Goiás.

O suspeito recebia ajuda de custo por ser o pastor presidente da igreja. Wilmair informou que recebia um valor para se manter foragido. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para as devidas providências e foi autuado por documento falso e cumprimento de mandado de prisão em aberto.

Essas informações constam no boletim de ocorrência de número 2017.288921