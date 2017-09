Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Segundo a mulher, sempre que seu companheiro consumia bebida alcoólica passava a ficar violento.

Edivaldo Celestino de Amorim, 40, morreu após ser esfaqueado por G.S.N., 32, na noite de domingo (17) no bairro Pedra 90 em Cuiabá (MT). Segundo a mãe do acusado, o crime aconteceu após ela ter sido ameaçada de morte pelo companheiro.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua 18 do referido bairro. Chegando ao endereço, os militares encontraram a vítima caída na entrada da porta com ferimentos no braço e na costela causados por golpes de faca.

Em contato com a testemunha do fato, identificada como Lucineide, esta passou a relatar aos PMs que estava trabalhando com o seu filho, quando começou a receber ameaças pelo Whatsapp, tanto em texto como por áudio, e o autor seria Edivaldo.

O filho, segundo consta no boletim de ocorrências, notou que a mãe havia ficado diferente e preocupada e questionando sobre o que estava acontecendo a Lucineide, esta informou sobre as mensagens que estaria recebendo do companheiro a ameaçando de morte.

Quando mãe e filho chegaram em casa, Edivaldo estava sentado no sofá com uma faca na mão, e ao ver a mulher entrando na residência, o mesmo foi para cima dela, momento em que G.S.N, interviu na situação e entrou em luta corporal com o padrasto, vindo a tomar a faca dele e acertá-lo no braço e costela. Após cometer o crime, ele fugiu.

A PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que se fez presente e encaminhou o ferido ao Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), porém eke acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O acusado de ter matado o padrasto se encontra foragido até o momento. Policiais militares registraram o boletim de ocorrência de homicídio doloso, e a Polícia Civil passa a investigar o caso.