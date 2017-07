Tweet no Twitter

Nesta sexta-feira (28-07) através do Projeto Rondon uma importante palestra será realizada a partir das 19h no auditório da Associação Comercial de Guarantã do Norte (ACEG), onde o tema será Aterro Sanitário x Lixão.

Importante a participação de toda a sociedade, para aprender um pouco mais de como é tratado o seu lixo doméstico, para onde vai, o que é feito e muito mais. Participe.

O tema vai tratar dos impactos ambientais e sociais do lixo em nosso município, o Projeto Rondon #OperaçãoCachimbo conta com universitários e professores em nossa cidade, trazendo informações e conhecimento a nossa sociedade.