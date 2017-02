Bebê teve 4 agulhas colocadas no corpo durante ritual autorizado pelos pais. Os cinco envolvidos negaram participação no caso, segundo a polícia.

Cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Mato Grosso suspeitas de tentativa de homicídio contra um bebê de 4 meses, vítima de maus-tratos durante um ritual religioso, em dezembro de 2016, na cidade de São Pedro da Cipa, a 149 km de Cuiabá. A menina, na época com três meses de vida, teve três agulhas de metal introduzidas na cabeça e uma quarta agulha colocada no abdômen. A criança continua com duas agulhas na cabeça e parte de uma agulha no abdômen. Todos os envolvidos negaram participação no procedimento.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Melo de Laet, o inquérito deve ser encaminhado ao Poder Judiciário nesta quinta-feira (2).

São suspeitos de participarem do ritual: a mãe da bebê, que é adolescente de 17 anos, Wellinton de Jesus Costa, de 28 anos (pai da criança),Iraci Queiroz dos Santos, de 42 anos (suspeita de conduzir o ritual e colocar as agulhas), Débora Queiroz dos Santos (filha de Iraci), e Ricardo César dos Santos (genro de Iraci).

O pai da criança é suspeito de receber R$ 250 para submeter a filha ao ritual. Durante a investigação eles apenas relataram que estavam “entregando a criança para Deus”.

“Os adultos foram indiciados por tentativa de homicídio e corrupção de menores, por conta da mãe do bebê ser adolescente. Já a mãe da criança vai responder a um ato infracional por tentativa de homicídio. Vamos pedir a conversão da prisão temporária deles por prisão preventiva, que não tem prazo [para continuarem presos]”, disse o delegado.

Wellinton e Ricardo estão presos desde a ocasião na Cadeia Pública de Jaciara, a 148 km de Cuiabá. Já Iraci e a filha estão na unidade feminina em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. A mãe da bebê está internada em uma unidade para menores infratores de Cuiabá.



Bebê internado

O Conselho Tutelar recebeu denúncia da equipe médica do Hospital Municipal de Jaciara, sobre suspeita de maus-tratos contra uma menina que deu entrada na unidade. O bebê chorava muito e apresentando hematomas no couro cabeludo.

No relatório médico da paciente constava ainda que, duas semanas antes, a vítima já havia estado no mesmo hospital apresentando cortes nos pés. O bebê, na ocasião com três meses, teve as agulhas inseridas na região do tórax e na cabeça.

A bebê está internada há 50 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis e apresentou uma melhora no quadro de saúde.

Segundo o último boletim de saúde divulgado pelo hospital, a criança teve parte da agulha do abdômen retirada pelos médicos. Uma outra agulha, que estava no ouvido da menina, foi removida durante um procedimento cirúrgico no mês de janeiro. Dessa forma, a criança continua com duas agulhas na cabeça.