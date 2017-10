Com ajuda do Corpo de Bombeiros, um homem realizou sozinho o parto da esposa durante a madrugada desta quinta-feira (26), no município de Sinop (479,3 km de Cuiabá). A bolsa rompeu antes mesmo que a gestante conseguisse chegar ao hospital e a filha nasceu praticamente nos braços do pai.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família mora no Bairro Belo Ramo e não houve tempo hábil para que a jovem de 21 anos pudesse chegar a unidade hospitalar. Todavia, o marido muito aflito pediu ajuda dos oficiais que encaminharam rapidamente uma equipe com equipamentos de primeiro socorros para auxiliá-lo. Mas ao chegar à residência, a pequena “Izabela” já havia nascido e eles apenas cortaram o cordão umbilical.

“Gerson” tem 23 anos e este é o segundo filho do casal. Depois de passar por um momento de muita aflição, ele, a mulher e a filha receberam atendimento de médicos e outros profissionais.

Ambos são moradores de uma casa humilde e informaram que não se prepararam direito como orientava o pré-natal. No entanto, também disseram que foram pegos de surpresa com o início das contrações e logo em seguida o trabalho de parto, pois a previsão era de que a menina nascesse um pouco mais tarde.

Depois que a criança já havia vindo ao mundo, o Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e o aquecimento da menina, posteriormente encaminhou todos para maior análise profissional.

Pela manhã, mãe e filha receberam alta e descansam em casa depois de uma noite longa de susto e felicidade. (Colaborou Éder Seger)