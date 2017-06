Segundo informações do Ibama, o carvão que era produzido no Pará era encaminhado para o Estado do Maranhão, no nordeste do Brasil.

Operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em parceira com a Polícia Militar destruiu 66 fornos de produção ilegal de carvão. Os fornos estavam em uma propriedade privada na rodovia BR-222, próximo ao município de Dom Eliseu, nordeste do Pará.

O proprietário da área foi autuado por crime ambiental e a área foi embargada. Ele também terá que pagar uma multa de mais de R$ 300 mil. O Ibama informou ainda que vai comunicar o Ministério Público Federal sobre o fato para iniciar os procedimentos cabíveis.