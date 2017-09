Tweet no Twitter

A Polícia Militar de Matupá iniciou nesta terça-feira (19/09), a “Operação Bairro Seguro-Fronteira”.

A operação visa adotar medidas e ações fins de aperfeiçoar a realização das atividades de policiamento ostensivo com propósito de Executar a operação integrada bairro seguro fronteira a ser realizada nas unidades subordinadas ao 15° Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e potencializar ações de Segurança Pública pela Polícia Militar no município.

As ações, que vão ter duração de 24 horas, fazem parte da metodologia de trabalho da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para o enfrentamento da criminalidade. Mandados de prisão, busca e apreensão estão sendo realizados, simultaneamente, em 141 municípios de Mato Grosso.

Polícia Militar em Matupá vem desenvolvendo ações de fiscalização, ações de prevenção criminal e preservação da ordem pública através da potencialização da ação presença, assegurando maior sensação de segurança a sociedade matupaense.